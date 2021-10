Het is geen kinderspel de vicieuze cirkel van messendragertjes te doorbreken

: welk kind doet het niet? Elkaar besluipen met houten zwaarden of plastic revolvers, symbolen voor goed en kwaad, spanning en avontuur. Dat glimmende messen aantrekkingskracht uitoefenen op minderjarigen, is te begrijpen. Drillrap speelt daar op in. Jonge rappers koppelen de cultuur van gangs aan glamour, door gewelddadige teksten en videoclips vol wapens en bivakmutsen. Via sociale media dagen rapgroepen elkaar uit. Woorden worden soms dodelijke daden; deze week nog diende een rechtszaak over een 19-jarige jongen die omkwam na een confrontatie tussen twee drillrapformaties in Scheveningen.

In Scheveningen? Ja, hoeveel Nederlandse jongeren een steekwapen bezitten is onbekend, maar de cijfers die er zijn, maken duidelijk..