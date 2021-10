Bijbellezers, kritisch of niet en gelovig of niet, zouden allereerst dankbaar moeten zijn

12.000 grote en kleinere wijzigingen moeten de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 weer dichter bij de tijd én dichter bij de grondtekst brengen. Koning Willem-Alexander zal vanmiddag in de Grote Kerk in Den Haag het eerste exemplaar van deze zogenoemde NBV21 in ontvangst nemen. Ongetwijfeld onder luid applaus.

De komende dagen zullen al dan niet zelfbenoemde bijbelkenners de NBV21 doorvlooien en in artikelen, blogs en Twitterberichten delen wat ze in de nieuwe bijbel missen of verkeerd vinden. Dat gebeurde al ruimschoots voor publicat..