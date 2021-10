Jonge priesters stopten hun seksualiteit weg, waardoor gevoelens verwrongen raakten

over kindermisbruik in de Franse Rooms-Katholieke Kerk. Schokkend ook, zelfs na bijna twintig jaar van onthullingen uit andere landen, van de Verenigde Staten tot Australië. Vernietigend waren de woorden van onderzoeksleider Jean-Marc Sauvé over de kerk: ‘een heel web van de andere kant op kijken, zwijgen, toedekken’, een ‘diepe, totale, wrede onverschilligheid’ jegens slachtoffers.

Dat blijft overeind ook als de cijfers met een rand van onzekerheid zijn omgeven. Er is sprake van ruim 3000 misbruikpriesters en 216.000 slachtoffers. Dat zijn per priester zeventig kinderen - het is aan de hoge kant. Als dat vragen oproept, zegt de commissie, dan moeten we eerder denken aan meer daders dan aan minder slacht..