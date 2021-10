Wie roept dat de vrijheid van onderwijs maar op de helling moet, slaat de plank mis. Het lost de problemen niet op

op scholen. Veel korter door de bocht kun je niet formuleren in de discussie over onderwijsvrijheid. Toch schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich deze week achter een motie met deze tekst. Uit de toelichting van indiener Peter Kwint (SP) blijkt dat het gaat om verklaringen die ouders moeten ondertekenen, voordat hun kind op school wordt toegelaten. De motie komt neer op een acceptatieplicht, een voorstel waarmee ook de PvdA binnenkort weer op de proppen komt.

De politieke discussie over onderwijsvrijheid gaat vaak over incidenten. Zoals de identiteitsverklaringen in het reformatorisch onderwijs, het gedwongen uit de kast komen op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem of radicale i..