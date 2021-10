De zes uur durende storing was lang genoeg om gebruikers te laten voelen hoe ze verslingerd zijn geraakt

bedrijfsfout, waardoor de netwerken WhatsApp, Facebook en Instagram maandagavond platlagen. Geen terroristische actie, geen pesterige of misdadige hackers, geen ontslagen werknemer die op z’n laatste dag uit wraak het bedrijf saboteerde. Een intelligente, kwaadwillende dader had wellicht nog langer chaos kunnen veroorzaken. En losgeld kunnen vragen, zoals cybercriminelen dat geregeld doen als ze na een kraak bedrijfsgeheimen of klantgegevens gijzelen. Nu was het een beschamende confrontatie met de interne risico’s en zwakke plekken in de bedrijfsvoering van Facebook. En de oplossing was vergelijkbaar met die van elke wanhopig klungelende particuliere computergebruiker: de reset-knop.

Deze zes uur durende, goeda..