Pandora Papers: Debat nodig over belastingvlucht van particulieren

bankier Tom de Swaan, koning Abdoellah II van Jordanië, de Tsjechische premier Andrej Babis, oud-premier Tony Blair van het Verenigd Koninkrijk en de Russische president Vladimir Putin. En daarnaast ook nog een stoet hele en halve criminelen.

Een bont gezelschap figureert in de Pandora Papers, de uitgelekte documenten over internationale belastingontwijking. Misschien wel het schokkendst is dat zich onder hen meer dan dertig huidige en voormalige staatshoofden en regeringsleiders bevinden. Machthebbers die ons leiden en ons weten te vinden als er extra belasting moet worden betaald in het belang van een betere wereld. Maar als puntje bij paaltje komt, begint die betere wereld vooral niet bij..