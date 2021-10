Het is onverklaarbaar dat de SP zich niet serieus meldt als coalitiepartner. Ze zijn de aanvoerder op links

, wordt gouverneur van Limburg. Reden om stil te staan en gedachten te wijden: aan Roemer zelf, Limburg, de SP(-geschiedenis) en het ongrijpbare begrip ‘bestuurscultuur’.

Emile Roemer was als Kamerlid (2006-2018) misschien wel te zacht en aardig voor het Binnenhof. Maar een gehaaide politicus of een goede bestuurder - dat zijn twee karakters, misschien zelfs twee menstypen.

Vóór zijn Haagse periode was Roemer wethouder in Boxmeer, en na afloop waarnemend burgemeester in Heerlen en Alkmaar. Dat zijn ambten waarvoor je geen briljante debater, maar wel een betrouwbaar mens moet zijn. Als zodanig heeft Roemer het vertrouwen verworven van de Staten van Limburg, een provincie die tot nu toe werd aangevoerd door k..