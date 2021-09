Hamas wil confrontatie op Westbank via aanslagen tegen ‘economische vrede’

als tijdens de Tweede Intifada, twintig jaar geleden. Dat was de opzet van de terreurcel van Hamas die in de nacht van zaterdag op zondag door Israëlische eenheden net buiten Jeruzalem en in Jenin werd uitgeschakeld. Maandag werd hun opslagplaats met explosieven gevonden. Terwijl de aandacht in de media vooral uitgaat naar de actie waarbij vier leden van Hamas omkwamen, is de directe band van de cel met Hamas in de Gazastrook belangrijker. Dat zeggen niet alleen het Israëlische leger en de inlichtingendienst Shin Bet, het blijkt ook uit de reacties van Hamasleiders als Khaled..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .