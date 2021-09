Dit vettige land kreeg de politici die het verdiende

was veelzeggend: de koning kondigde ‘grote buitenlandse thema’s’ aan. Maar - ‘herstel!’ - het zou over binnenlandse zaken gaan. In de Troonrede zaten weliswaar wat woorden over grote verschuivingen en schokken op het wereldtoneel. Over de spanning tussen Europa en de grootmachten China, Rusland en de VS. Over ‘hartverscheurende beelden en verhalen uit Afghanistan’. Maar in de urenlange nazit bij de publieke omroep ging het daar niet meer over. Wel over Kaag als lid van het haperend leiderschap, niet over Kaag als minister van Buitenlandse Zaken die moest aftreden nadat het kabinet maandenlang bang had weggekeken van de noodsignalen uit Afghanistan.

En zo was deze Prinsjesdag een historisch vertoon van nation..