Goddelijke gastvrijheid, dat is nogal wat anders dan de besloten sociëteit die geen niet-ingewijde pottenkijkers wil

wij hebben gasten!’ Zo corrigeert een professionele restauranthouder z’n medewerkers, zo vaak als zij mopperen over lastige ‘klanten’. Dat is geen zinloos spelen met woorden; woorden hebben hun betekenis en maken de sfeer in het sociaal verkeer. Hoe je mensen benoemt, bekijkt en aanspreekt, bepaalt mede hoe je hen bejegent.

De klant is Koning? Dat klinkt wel eerbiedig, maar het is een dubieuze eer: de klant krijgt exact waarvoor hij betaalt, maar zonder liefde. Een gast daarentegen wordt met honneurs en gastvrijheid verwelkomd en bediend. Maar tegelijk: van iemand die ‘te gast’ is, mag je verwachten dat hij zich conformeert aan regels en gebruiken van het huis. De relatie is wederkerig. &n..