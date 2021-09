Het AUKUS geeft aan hoe serieus de geopolitieke machtsstrijd in de Asia-Pacific regio wordt

en moet zich voorbereiden op het ergste. Dat is, hard en duidelijk, het commentaar in het Chinese staatsblad op het nieuwe veiligheidspact AUKUS tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS. ‘Extreem onverantwoordelijk’ en gebaseerd op een ‘ideologisch vooroordeel’, liet Peking officieel weten.

De reactie geeft precies aan, waarom AUKUS er is gekomen. De drie Engelssprekende maritieme democratieën zien China als dé grote bedreiging voor de Azië-Pacificregio in de komende decennia. En hoe groot ze die dreiging inschatten, blijkt uit het meest in het oog springende onderdeel van het pact: de VS en het VK gaan Australië helpen bij de bouw van nucleair aangedreven o..