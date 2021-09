Zou een ‘verborgen’ agenda succesvol zijn in een wereld die zichzelf van nature (!) verdeelt in man en vrouw?

‘ineens’ een moeder worden? Wat het kabinet betreft wordt het gemakkelijker om het geslacht op de geboorteakte te wijzigen. Nu moet je daarvoor nog een verklaring van een arts of psycholoog hebben, die heeft vastgesteld dat die wens geen bevlieging is. Maar minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vindt het voldoende als straks een schriftelijke aanvraag bij de burgerlijke stand wordt gedaan. Vier tot twaalf weken later moet die wens persoonlijk worden herbevestigd tegenover een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Zijn de juridische en maatschappelijke gevolgen van dit wetsvoorstel wel goed doordacht, vraagt de SGP zich af. De partij organiseerde maandag een deskundigenbijeenkomst, omdat het – in de optiek v..