Andere naam

Mac-Intosh. Dat is een stoere Schotse achternaam. Klinkt als een klok. Ik zie meteen kastelen voor me, de Hooglanden, doedelzakken en rokerige turfvuren. Niks meer aan doen! Ja, wél iets aan doen, zegt Guno Mac-Intosh. Deze Utrechter van Surinaamse afkomst wil zijn naam veranderen. En vele honderden Nederlanders met hem. Waarom? Omdat zijn naam hem pijnlijk herinnert aan de koloniale geschiedenis. Zijn familie koos die niet zelf. Dat deed een plantage-eigenaar in 1873, het jaar waarin Nederland de slavernij afschafte - met de verplichting dat de mensen in kwestie een familienaam opgeplakt kregen. Het gevolg laat zich raden: die namen verwijzen naar van alles, maar niet naar de Afrikaanse herkomst. Naamswijziging is nu alleen gratis bij ‘..

