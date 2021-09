Onteigening is emotioneel horrorscenario voor de boer en financieel rampscenario voor overheid en burger

is 160 jaar oud. Ze is geschreven om de botsing tussen privébezit en algemeen belang desnoods via de rechter te beslechten. De behoefte aan zo’n wet ontstond toen de spoorlijnen werden aangelegd. Het is nogal lastig als de rails een U-bocht moeten maken rond het weiland van die ene boer die weigert te verkopen.

Maar de wet dient niet alleen het algemeen belang (een rechte spoorlijn); ze beschermt de grondeigenaar. Zijn land wordt niet geconfisqueerd (afgepakt) maar juridisch verworven tegen een bedrag dat de rechter vaststelt. ‘Volledige schadeloosstelling’: niet alleen de getaxeerde waarde van de grond, maar ook gederfde inkomsten (omdat er niet meer geboerd kan worden), kosten van verhuizing of emigratie, en de ..