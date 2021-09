Een langzame staatsgreep treft de hele Europese Unie

het Generaal Maczek Museum, gewijd aan de Poolse militairen die in ‘44-’45 hielpen ons land te bevrijden. De expositie noemt ook de verdiensten van Polen voor de democratie en de rechtsstaat: in 1791 kreeg het land de eerste geschreven grondwet in Europa. Dat was toen niet alleen de meest liberale grondwet op ons continent, maar ook werd daarin de scheiding van machten vastgelegd: weg met de vermenging van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht.

Ruim drie eeuwen later is Polen op dit punt geen lichtend voorbeeld meer. Na jaren geruzie heeft de Europese Commissie aan het Europees Hof van Justitie gevraagd om EU-lidstaat Polen een dwangsom op te leggen vanwege een omstreden tuchtcollege. Dit bestaat u..