Dé vraag voor D66 is nu: de CU laten gedogen of de CU er toch bij?

van het Kamerdebat: gaat de nieuwe informateur Johan Remkes onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen van VVD, D66 en/of CDA, of moet hij ook nog kijken naar meerderheidsvarianten? D66-leider Sigrid Kaag vindt dat laatste, want anders zou volgens haar de creativiteit van de VVD-coryfee tekort worden gedaan. Maar voor VVD-leider Mark Rutte is het helder dat het nu om een minderheidsvariant gaat, ‘tenzij Jesse Klaver alsnog komt aanlopen, of D66 de blokkade richting de ChristenUnie loslaat’. Dat de belangrijkste hoofdrolspelers in de kabinetsformatie niet op één lijn zitten over hoe het verder moet, biedt weinig hoop op ..

