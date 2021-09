Wij, de normalen, de brave burgers, staan aan de goede kant. Toch?

In de trein heerst rust. We rijden langs het Amsterdam-Rijnkanaal, ik lees dan altijd de namen van de schepen. De Scaldis, de Chris, de Engelina, de Jager. Aardige, wat sullige hobby, die echter ruw wordt onderbroken: er stormt een boze man onze coupé binnen. Hij is lang, mager en onverzorgd. En hij begint meteen te schelden tegen een treinconducteur. Iedereen bevriest. De sfeer wordt vervelend. De man staat een meter van me af. ‘Kijk me niet zo aan’, vaart hij uit tegen de conducteur. ‘Ik ga je doodschieten!’ In zijn hand klemt hij een halfvolle fles.

De conducteur zucht vermoeid, diept zijn walkietalkie op. Hij frommelt een A4’tje open, kijkt erop en tikt bedaard een nummer in. ‘Ja even assistentie’, prevelt hij, ‘er is hier zo’n ..