Terrein van de woningmarkt bij uitstek geschikt om macht van het geld aan banden te leggen

De eerste noodmaatregel tegen het valse huisjesmelkvirus is in zicht. Vrijkomende huizen in sommige stadswijken mogen niet meer als beleggingsobject worden opgekocht. Dat dient twee doelen. Het moet die huizen weer een beetje bereikbaar maken voor gewone kopers die er graag zelf gaan wonen; ook kromliggende tweeverdieners worden nu uit de markt gedrukt door overbiedende investeerders.

Voorts moet het een einde maken aan de verloedering waartoe dit woningbeleggen leidt. Particulier verhuurde huizen worden vaak opgeknipt en per kamer aangeboden voor woekerprijzen, aan mensen die geen bedenktijd en geen keus hebben: arbeidsmigranten, vrouwen en mannen die wegens relatieproblemen acuut een veilig heen- en onderkomen zoeken. Maar de wels..