Terreurdreiging begint met hitserige taal als ‘dictatoriaal’, ‘landverraad’, en ‘burgeroorlog’ versus ‘het volk’

maatregelen heeft een nieuw type demonstrant geschapen: radicaal, extreem ontvlambaar, sarrend en hatelijk jegens handhavers (‘handlangers’) van de openbare orde. Agenten krijgen daarmee te maken als ze een betoging in goede banen moet leiden of moeten beëindigen, of een aanhouding verrichten. Terwijl alles wat ze doen met smartphones wordt gefilmd en live gestreamd of gepost, krijgen ze grove verwensingen (‘landverrader’) naar het hoofd geslingerd en worden ze uitgedaagd om gewelddadig te reageren. In het schetsten zaterdag politiedeskundigen een misselijkmaken..

