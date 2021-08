Nederland heeft met andere landen gefaald bij de evacuatie in Afghanistan

vanaf het Hamid Karzai-vliegveld in Kabul geslaagd kunnen noemen. Vanaf de val van de Afghaanse hoofdstad op zondag 15 augustus werden er, naar Amerikaanse overheidscijfers, ruim honderdduizend mensen vanuit Afghanistan vervoerd naar een ander land. Dat was meer dan het plan dat de Amerikaanse regering van president Joe Biden ontvouwde, had behelsd: 86.000 mensen transporteren in de periode tot en met 31 augustus. In een eerder akkoord met de taliban, de islamitische groepering die nu heel het land in handen heeft, was sprake van een compleet Amerikaans exit op 11 september en de belofte dat Afghanistan geen platform zou vormen voor terreurbewegingen als Islamitische Staat (ISIS).

