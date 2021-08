Zondag in Harskamp: wat kun je van de kerk verwachten in situaties als deze?

De online luistercijfers zullen zondag bij de drie kerken in het dorp ongetwijfeld hoger liggen dan anders. Nieuwsgierigen, media – allemaal benieuwd naar wat ‘de dominee gaat zeggen’ in het dorp dat in het nieuws al direct een ‘Biblebelt-gemeente’ heette. Gaat hij in een donderpreek over de ongefilterde vreemdelingenhaat in het dorp nog eens zeggen wat alle weldenkende mensen allang weten – op een paar beschonken jongeren na, die misschien niet eens in de kerkbank zitten? Dat betekent vooral smullen voor iedereen die met de onrust niets te maken heeft. Blijft het bij een oproep de rust te bewaren? Dan heet het dat de..

