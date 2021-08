Wie het etiket ‘Biblebelt’ op de rellen in Harskamp plakt, doet hetzelfde als wat de reljeugd verweten wordt

uit Harskamp, van rellende jongens bij de noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen. Dat kun je vinden. Maar dan? Op Twitter kunnen politici en opiniemakers tegenwoordig hun verontwaardiging makkelijk kwijt - 280 tekens, twee minuten tikken en de ligt er weer verzorgd bij. Maar dat is te simpel. Te veel van ‘ik deug’. En niemand is ermee geholpen.

Het is niets nieuws dat de komst van asielzoekers lokale protesten losmaakt. Steenbergen, Geldermalsen, Heesch, Oranje, Utrecht-Overvecht - eind 2015 was het aan de orde van de dag. De onrust komt na een tijdje vaak ook weer tot rust. Soms doordat de komst van een asielzoekerscentrum wordt afgeblazen of de opvang over een breder gebied wordt gespreid. D..