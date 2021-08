Asielbeleid is een van de zwaarste portefeuilles. Dat vereist volslagen onafhankelijkheid

werden sinds eind vorig jaar niet met hun ouders herenigd, als er maar ergens in ons land een ver familielid woonde bij wie ze konden worden ondergebracht. Zelfs de link met een half-oom die hij in Syrië nooit had ontmoet, was genoeg om tegen een 10-jarige getraumatiseerde jongen te zeggen: jij hebt je ouders hier niet nodig.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voerde deze dubieuze regel in op last van zijn politieke baas staatssecretaris Broekers-Knol (VVD). Tegen advies van juristen in, en zonder de Tweede Kamer te informeren. Maar wat het Nederlandse parlement kennelijk niet hoefde te weten, moest in vluchtelin..

