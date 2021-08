Kinderen en leerkrachten moeten werken in een klimaat dat we voor kantoren niet accepteren

in Noord, de vroegste regio. En ook nu gebeurt dat in een sfeer van onzekerheid. De situatie lijkt beter dan vorig jaar, toen je de tweede lockdown zowat kon zien aankomen. Maar je weet het niet. Stel dat er door onvoorspelbare virusvarianten nog een periode van schoolsluiting en thuisonderwijs komt? Bij heel wat ouders en leerkrachten zal die gedachte door het achterhoofd spoken.

In het voortgezet en hoger onderwijs lopen jongeren nog niet massaal warm om geprikt te worden; bij hen zijn nu ook de meeste besmettingen. Voor henzelf is dat meestal geen groot risico, maar voor hun docenten? En naast vaccinatie is ventilatie een cruciaal wapen in de bestrijding van het virus. Zonder luchtverversing blijven virusd..