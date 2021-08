Maken doen we hier

Reken op een levertijd van enkele maanden tot een jaar. Onderdelen komen uit Azië en daar lijdt de productie onder de gevolgen van de coronapandemie. Er zijn ook te weinig transportdozen.

Een nieuwe auto? Ford, Toyota, VW en Audi gaan fabrieken of productielijnen tijdelijk sluiten. Het tekort aan chips – onmisbare elektronica in moderne auto’s – hakt erin, naast de uitbraak van de deltavariant in Azië; toeleveranciers en vervoer liggen stil.

Dan het geld maar uitgeven aan de verbouw van het huis? Door corona werd de productie in eerste instantie gestaakt of teruggeschroefd. Nu is er gebrek aan bouwmaterialen.

Lang zagen we alleen de v..