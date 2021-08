Sommige partijen hebben gesmolten boter in hun kraag; anderen kunnen nu geen stampij maken

e Kamer: een mozaïek in achttien scherven, dat een menigte meningen weerspiegelt. En de ministers: rustig schrijvend aan een Miljoenennota. Over een maand de presentatie, zonder democratisch decorum. Geen koetsen, geen rijtoer; dat zou burgers trekken naar de residentie, en we leven in coronatijd. De massa mag wél samenrotten in Zandvoort om naar racende auto’s te kijken. Dus ergens rond het Torentje wordt momenteel de vox populi gemonitord, met het oog op een lastig besluit: kan de premier of mogelijk zelfs de koning een uitnodiging aanvaarden van diens circuit-houdende neef Bernhard jr.? Het circus moest doorgaan vanwege landsbe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .