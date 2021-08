Met een vaccinatieplicht neem je angsten en stellige overtuigingen niet weg

voor (nieuwe) zorgmedewerkers is juridisch onmogelijk en sociaal onwenselijk. De beste manier om verzorgenden, verplegenden en medici zo ver te krijgen dat ze zich laten inenten, is: goede voorlichting over het vaccin, en gesprekken met collega’s.

Dat is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het rapport is van 6 december 2019 - drie maanden vóór het begin van de corona-epidemie. Het onde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .