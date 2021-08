We kunnen wel wat minder Joost Eerdmans en wat meer Boris Johnson gebruiken

het toppunt van bekrompenheid lijkt bereikt, blijkt het toch nog kleingeestiger te kunnen. Toen de Tweede Kamer dinsdag sprak over de veiligheid van Afghanen die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt, suggereerde Joost Eerdmans (JA21) dat we niet ‘iedereen die daar weleens een eitje heeft gebakken voor Nederlanders’ kunnen opvangen. De vrees om door te schieten in naastenliefde, is kennelijk groot.

Heel andere woorden komen uit de mond van de Britse premier Boris Johnson. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende vijf jaar 20.000 Afghanen opvangen die op de vlucht zijn voor de taliban. Waarom? De Britten voelen aan dat twintig jaar optreden als zelfbenoemde brengers van vrede en gerechtigheid, nogal ..