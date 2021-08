Regeren is geen plicht of corvee, je bent in de Kamer gekozen: dáár ligt je verantwoordelijkheid

informateur Mariëtte Hamer ontvangt de leiders van VVD en D66, Mark Rutte en Sigrid Kaag, om hun vakantiewerk in te nemen. De winnaars van 17 maart (34 en 24 zetels) hebben iets geschreven wat het begin van een regeerakkoord zou kunnen zijn. Vier anderen zijn nog in beeld om aan te sluiten: CDA (15), PvdA (9), GroenLinks (8) en ChristenUnie (5 zetels).

Omdat het vóór de zomervakantie steeds vruchtelozer over voorkeurscoalities en vooral blokkades ging, zou het nu over inhoud moeten gaan. Je kúnt natuurlijk via de inhoud je voorkeur afdwingen (of, nog makkelijker: je blokkades opwerpen). Maar de kans is klein dat Kaag en Rutte elkaar die ruimte hebben gelaten; dat Kaag een ‘no go’ voor de ChristenUnie in het st..