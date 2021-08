Het verplichten van de coronacheckapp bij de kerkdeur is een ondenkbaar scenario

ten goede. Studenten in het hoger onderwijs kunnen weer voluit aan de bak. Eindelijk weer samen naar hun praktijkopleiding of hoorcollege, en naar de (niet-commerciële) sociëteit of activiteiten van hun studentenvereniging. Het enige wat al die jonge (en oudere) mensen vooralsnog wordt ontzegd, is de disco of de nachtclub. Daar konden ze eind juni even aan ruiken, nadat ze een vlugge Janssenprik hadden gehaald. Gevolg: een eruptie van besmettingen en een paniekreflex waar de hele samenleving de hele zomer de gevolgen van heeft ondervonden. Maar dit keer gaat het live bijwonen van lessen, practicums en colleges vóó..

