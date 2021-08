De sportstatus van de Grand Prix in Zandvoort dreigt te worden misbruikt om het evenement erdoor te drammen

of zondag 5 september voor het eerst sinds 1985 een Formule 1-race wordt gereden op Circuit Zandvoort. De terugkeer van de Grand Prix van Nederland was gepland in mei 2020, maar is toen afgelast vanwege de corona-epidemie. Vrijdag beslist het kabinet of de nu geldende maatregelen per 1 september zó worden versoepeld dat het circuit meer dan 100.000 betalende bezoekers per dag mag ontvangen. Dat lukt alleen als de anderhalve meter wordt losgelaten; anders kan Zandvoort slechts twee derde van de tribune-zitplaatsen benutten. Dan moeten aandeelhouders en sponsors beslissen of ze het racespektakel toch, verlieslijdend, door laten gaan.

