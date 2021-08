Hoe ga je om met het nieuwe Iraanse regime van onder sancties staande moordenaars?

van een moordenaar gaan? Dat is de vraag die de Europese Unie wordt gesteld, nu een hoge functionaris van de buitenlanddienst aanwezig is bij de inauguratie van de nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi. Wegens zijn betrokkenheid bij duizenden moorden door het Iraanse regime in 1988 en de jaren daarop, staat Raisi op de sanctielijst van de VS. En de inauguratie vindt plaats terwijl in de provincie Khuzestan maar ook daarbuite..

