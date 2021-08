‘Weerprofeten’ zijn geen sombere karakters; hun kennis verbiedt hen eenvoudig te zwijgen

onderzoekt of slachtoffers van de watersnoodramp, vorig maand in de Ahr-vallei, zijn omgekomen door schuldige nalatigheid. Volgens Duitse media wist de crisisstaf in het vernietigde rivierdal al bijtijds hoe catastrofaal de gevolgen zouden zijn van de voorspelde extreme regenval. Maar er werd te laat alarm geslagen en tot evacuatie van de bevolking besloten. Het gevolg was dat onder anderen twaalf bewoners van een tehuis voor gehandicapten in Sinzig kansloos omkwamen in de watervloed.

Los van de vraag of een juridische evaluatie van deze ramp werkelijk tot strafvervolging wegens ‘dood door schuld’ leidt, illustr..