Geen veilige plek meer voor extreem weer - de rekening voor gebrek aan klimaatbeleid

van uitgesteld klimaatbeleid. Zo zou je, gezien de jongste waarschuwingen, de verwoestingen kunnen noemen die extreme regenval heeft veroorzaakt in ons land, België, Duitsland, maar ook in Londen en in China. Dit extreme weer wordt ‘de nieuwe norm’, stelt het nieuwe, jaarlijkse Britse klimaatrapport deze week. Andere onderzoekers meldden dat sommige gevolgen van het opwarmen van de aarde al onomkeerbaar lijken te zijn. Gletsjers smelten in ongekend tempo, in Canada hangen de kersen geroosterd aan de boom, Turkije en Italië branden op honderden plaatsen tegelijk. Er is geen veilige plek meer om het op afstand te volgen, stelt . Ook niet in West-Europa.

Dit i..