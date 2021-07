De totale nalatigheid van de politieke elite heeft Libanon in een van de ergste financiële crisis in 150 jaar gestort

Hoe ver is je land weggezakt als je vrijwillig, als Libanees burger, met je gezin je toevlucht zoekt in een Palestijns vluchtelingenkamp? Omdat er geen geld meer is voor een dak boven het hoofd, of eten, zoals de BBC het verhaal van Bassam Mogharabi liet zien? En Bassam is niet de enige. Libanon, in potentie een modern, op Europa (en dan vooral Frankrijk) gericht land, zit midden in een financiële crisis die de Wereldbank een van de ergste van de afgelopen 150 jaar noemt. Met de politieke elite als belangrijkste veroorzaker. Wat deze Libanon aandoet, is erger dan de ramp in Beiroet, komende week een jaar geleden. Die verwoestte een deel van Beiroet en vernietigde honderden levens. De onwil en nalatigheid van de politiek om ee..

