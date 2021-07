Bij Tata Steel botsen negenduizend banen met de gezondheid van omwonenden

ruim negenduizend mensen. Omwonenden - onder wie Tata’s medewerkers - zijn gemiddeld vaker ziek. Dat is in twee zinnen de spagaat in Noord-Holland. Daar staan bij de monding van het Noordzeekanaal - op het grootste bedrijventerrein van Nederland - dertien fabrieken van Tata, een van ‘s werelds grootste staalproducenten.

Nederland is er vooral trots op, dat het zo’n megabedrijf in eigen land(je) heeft. Vorig jaar nog, toen het onrustig was binnen het Indiase megaconcern, eiste de Tweede Kamer dat toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) alles op alles zette voor de weerbaarheid van de IJmuidense vestiging.