Met conflicten toedekken schiet ook in de kerk niemand op, van mening verschillen is een kunst

geoorloofd’, is een – nogal aanvechtbare – uitdrukking. Blijkbaar is het idee dat er een hoger doel is, of een onontkoombare (nood)situatie, waardoor normale gedragsnormen hun betekenis verliezen. In een oorlog kun je je daar nog iets bij voorstellen. Normaal is doodslag bij wet verboden; in een oorlogssituatie is het aan de orde van de dag. Maar daarmee is niet ‘alles’ geoorloofd. En wie dat van de liefde zegt, heeft iets niet begrepen. Als je het lied van Paulus in 1 Korintiërs 13 hoort, gaat de liefde boven alles uit wat je normaal van elkaar kunt vragen.

Hoe zit dat in tijden van een kerkelijk conflict? Daar kan Jeffrey Burrill over meepraten. De gegevens van de datingapp Grindr werden gekraakt en zo blee..