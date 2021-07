Meedoen is belangrijker dan winnen; die olympische gedachte heeft een bijsmaak deze editie

Dat is tot het laatste moment dé vraag bij de Olympische Spelen die vandaag beginnen. Voor het evenement – dat nog altijd zou kunnen worden afgelast – en voor elke sporter afzonderlijk. De deelnemers worden steeds getest op corona; tot zes uur voor hun wedstrijd aan toe. Het brengt gevoelens van machteloosheid mee. Turnster Sanne Wevers slaat elke dag een kruisje voor een negatief testresultaat. Polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar, die topfit en al dubbel gevaccineerd is, weet ook hoe gering de menselijke invloed is. ‘Ik heb er alles aan gedaan geen problemen met covid te krijgen, maar toch was het niet genoeg’, schreef hij op Instagram nadat bekend werd dat zijn olympische avontuur eindigde voor het begon.

