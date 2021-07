Het besef dat de extremen van nu worden veroorzaakt door mensenhand stemt nederig

in Nederland geen onbekend fenomeen. In de geschiedenis van ons land zijn bijna vijftig watersnoodrampen bekend, in ieder geval geboekstaafd vanaf 838 tot en met de Allerheiligenvloed van 2006. Driekwart van de noodsituaties kwam uit zee, een kwart door wateroverlast vanuit rivieren. Al vanaf de middeleeuwen nam Nederland maatregelen: dijkenbouw, drooglegging, uiterwaarden en nog veel meer. Die maatregelen werden forser en vielen duurder uit naarmate er twee soorten overlast bijkwamen: de ene werd veroorzaakt doordat mensen steeds vaker gingen wonen op plekken die eigenlijk uitloopgebied voor waterwegen moeten zijn. Het andere extra is de overvloedige regenval die vanaf de jaren negentig steeds vaker voorkomt.

In 1993 en ..