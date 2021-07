Directe of indirecte dwang zal vooral die mensen treffen die toch al wantrouwend kijken naar het overheidsbeleid

wordt in Nederland straks heus niet afgedwongen, zeggen deskundigen. De Fransen gaan hun zorgpersoneel verplichten een prik te halen, en iedereen die in een bus of metro stapt moet een vaccinatie- of negatief testbewijs kunnen laten zien. Ze zijn niet de eersten. Ook Australië, Griekenland en Italië hebben inmiddels zorgmedewerkers opgedragen zich te laten inenten. Polen eist van kwetsbare groepen dat zij het vaccin halen. En in Groot-Brittannië moeten vanaf oktober thuiszorgmedewerkers verplicht zijn gevaccineerd. Het Europese voornemen van januari om mensen niet te zullen dwingen tot een prik wankelt op zijn grondvesten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .