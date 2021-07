Zelfs in het land van melk, honing en de pil moet anticonceptie volledig worden vergoed

Leven kost geld. Leven voorkomen ook. De overheid moet anticonceptie gratis maken, eisten vrouwenrechtenorganisaties maandag in een rechtszaak. Omdat vrouwen vaak opdraaien voor de kosten van de pil of het spiraaltje is er momenteel sprake van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, betogen de aanklagers. Zo’n 2 tot 8 procent van de vrouwen in Nederland zou er vanwege geldgebrek weleens voor hebben gekozen geen voorbehoedsmiddelen te kopen. Volgens de eisers wordt daardoor getornd aan het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

We leven in een welvarend land, waar melk en honing alledaagse producten zijn - net als anticonceptie. Voor het overgrote deel van de Nederlanders vormt de aanschaf daarvan geen enkel probleem. De..