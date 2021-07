De schrikwekkende greep die criminele netwerken op een samenleving kan hebben

Nederlandse tijd werd Jovenel Moïse (53), de president van Haïti vermoord, in zijn eigen woning. Zijn vrouw Martine raakte gewond en ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Politiechef Leon Charles en interim-premier Claude Joseph zeiden dat de daders buitenlandse huurlingen waren, die Engels en Spaans spraken, geen Creools of Frans zoals in Haïti gebruikelijk is. De noodtoestand is uitgeroepen op Haïti, voor twee weken. De moord wordt toegeschreven aan criminele inheemse bendes of de oppositie.

De laatste optie is onwaarschijnlijk, stelde Erika Guevara Rosas namens Amnesty International in de Britse krant The Guardian. Politiek is Haïti niet zo gewelddadig. De logische opvolger als president z..