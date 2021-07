Recht en waarheid

Cor van Hout werd geliquideerd in Amstelveen, was misdaadverslaggever Peter R. de Vries snel ter plaatse. ‘Wie erachter zit, dat is gissen’, zei De Vries in zijn eerste reactie. ‘Het is verleidelijk om een aantal gebeurtenissen in de afgelopen jaren bij elkaar op te tellen. Bij gebrek aan kennis gebeurt dat al snel. Het zou kunnen. Maar voor hetzelfde geld is het niet zo.’

Het is die nuchtere blik die De Vries typeert, zelfs op het beladen moment toen Van Hout – die een vriend van hem was geworden – bleek te zijn doodgeschoten. De Vries’ woorden uit 2003 gelden ook nu de misdaadverslaggever zélf dinsdagavond in Amsterdam werd neergeschoten. In ruim veertig jaar misdaadverslaggeving maak je vrienden..