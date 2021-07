Belast kinderen niet met een vaccinatiediscussie

dat kinderen niet worden meegetrokken in vervelende vaccinatiediscussies. Die ontstaan nu soms tussen volwassenen, bijvoorbeeld als iemand een gewetensvolle keuze voor vaccinatie maakte, en hij een ’niet-vaxer’ treft die hier nauwelijks over nadacht. Vijftien maanden coronacrisis heeft de lontjes korter gemaakt.

Nu kinderen vanaf twaalf jaar zich mogen melden voor een prik (maandag was de jaargang 2006 aan de beurt) komt de vaccinatievraag ook op de gezinstafel te liggen. Laat hem daar vooral liggen! Kinderen moeten niet worden aangesproken op hun keuze, wat die ook is. Daaruit volgt nog een extra opdracht voor ouders en medewerkers in het onderwijs: let erop dat (nu of straks na de zomervakantie) kinde..