Laat de regering, laten de kerken maar excuses aanbieden voor de slavernij

een nationale feestdag in de Verenigde Staten. Dat is dan een zondag, dus het economisch nadeel van wéér een vrije dag - vorig jaar nog een argument waarop het idee strandde in het Congres - valt de eerste keer mee. Op 19 juni 1865, kort na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog, werd aan de tot slaaf gemaakte mensen in Texas hun vrijlating bekendgemaakt.

Dát heeft de 94-jarige Opal Lee - de ‘grootmoeder’ van de nationale feestdag, zij heeft haar leven lang ervoor campagne gevoerd - niet meegemaakt. Maar wel dat het huis van haar familie, toen ze twaalf was, door witte extremisten in brand werd gestoken. Er werd nooit iemand voor opgepakt. Dat was ruim zestig jaar na de afschaffing van de slavernij. Ongeli..