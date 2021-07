Niet alleen op de politieke, maar ook op de journalistieke helft verruwt en ontaardt het spel

toen de imagomakers van D66 en Buitenlandse Zaken zich bemoeiden met de documentaire over Sigrid Kaag. Hun manipulatieve teksten onthullen de mannetjesmakerij door een beroep dat vroeger braaf ‘voorlichting’ mocht heten. De voorlichter van een politicus was degene die ervoor zorgde dat vragen en verzoeken van de pers snel en goed werden behandeld. Een journalist kon met goed fatsoen voorlichter worden, want de kern van het werk bleef: informatie vergaren, checken en verstrekken.

Een ex-journalist kon de politicus goed uitleggen wat de werkwijze en behoeften van de media zijn. Zulke voorlichters waren onpartijdige ambtenaren die bij de wisseling van een kabinet op hun post bleven en, net als de chauffeur en kamerhe..