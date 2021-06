Het leenstelsel en de erfbelasting staan beide ter discussie

staan beide ter discussie. Dat gaat allebei over gelijke kansen en over solidariteit tussen generaties. Over ouderen die het beste voorhebben met hun kinderen, en over kinderen die er het beste voorstaan dankzij hun ouders.

Het leenstelsel, ingevoerd in 2015, maakte een einde aan de basisbeurs. De theorie was dat studenten aan hun toekomstige verdienpotentieel werken. Mét hbo-diploma of academische graad verdien je meer dan zonder. Dus kun je het risico van een lening nemen; je studie is een investering en het rendement ervan helpt je later de schuld af te lossen. Deze week blijkt uit een onderzoek van het Nibud, dat lang niet alle studenten zo monter in de rode cijfers duiken. Velen proberen met bijbane..