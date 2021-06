Coronaversoepelingen doen een beroep op de onderlinge verdraagzaamheid

van de woorden die deze krant nu in korte tijd vaker gebruikt heeft dan in de eerste driekwart eeuw van zijn bestaan. Andere zijn zelfs geheel nieuw: kuchschermen, mondkapjesplicht, elleboogniezen, . En een ‘openingsplan’ was tot 2020 alleen in de schaaksport bekend. Onze taal, ethiek en etiquette, kortom onze cultuur heeft in korte tijd wendingen gemaakt die met geen versoepeling of openingsplan worden teruggedraaid.

In dat woord versoepeling klinkt geleidelijkheid, maar dit weekend worden schoksgewijze stappen gezet met grote symbolische en belevingswaarde. Mondmaskers gaan af, in veel kerken zal voluit worden gezongen. En als het Nederlands elftal tegen Tsjechië speelt, zullen Oranjefans weer..