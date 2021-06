Een samenleving zonder contant geld, dat is de verkeerde route

Het klinkt misschien vreemd, maar we doen het al. Elke bank vraagt van haar particuliere klanten een maandelijkse bijdrage. Doorgaans niet meer dan een paar euro - maar toch telkens ietsje meer. En in het buitenland loop je er ook bínnen de eurozone tegenaan dat banken geld rekenen voor contante opnames.

Dat laatste maakt nu ook in Nederland zijn entree. ABN Amro berekent vanaf 1 juli kosten aan wie méér dan 12.000 euro per jaar uit de geldautomaat haalt. Rabobank gaat vanaf september van de meeste klanten 75 cent vragen voor pinnen bij een andere bank. En ING vraagt van de gebruikers van haar goedkoopste pakket nu al 80 cent per opname. Bij Rabobank en ING valt er dus nog iets te kiezen, maar ABN A..