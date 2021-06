Geen symboliek in de vorm van een vlag kan de kernwaarde van de EU veiligstellen

krijgt geen blauwe vlag met gouden sterren, het embleem van de Raad van Europa en de Europese Unie. Een motie van Laurens Dassen (Volt) om deze naast de Nederlandse driekleur te zetten, is weggestemd.

Gelukkig, reageren sommigen. Het moet niet gekker worden met die eurofilie.

Verbijsterend, vinden anderen. De EU is toch een belangrijke garantie voor vrijheid en veiligheid?

De reacties op het voorstel van Dassen onderstrepen dat het simpele symbool van een vlag een berg emoties kan losmaken. Van nationale banieren tot regenboogvlaggen; ze roepen trots of juist afkeer op. Toen Amsterdam in 2012 besloot het Europese dundoek op het gemeentehuis te laten wapperen, vloog rechtsradicaal Nederland in de gordijne..